Прем'єр закликав місцеву владу брати активну участь у "капремонті країни"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав місцеві влади приймати активну участь в "капітального ремонту" країни, оскільки, за його словами, на місцях є достатньо ресурсів для реалізації багатьох проектів з модернізації інфраструктури регіонів.

Про це Гройсман сказав в ході наради в уряді з мерами міст.

"Ми отримали ефективну систему фінансової децентралізації, прийняли низку рішень, щоб наділити місцеві органи влади достатніми повноваженнями, - сказав Гройсман. - Хотів би, щоб ви (представники місцевої влади, мери - УНІАН) брали активну участь у капітальному ремонті країни".

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Гройсман підкреслив, що на поточний момент завданням органів самоврядування на місцях є забезпечення ринкового рівня тарифів на енергоносії і комунальні послуги при належній соціального захисту малозабезпечених, забезпечення якості послуг, а також обліку ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, процес децентралізації влади, що передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні в 2015 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на свій розсуд.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, надходження до місцевих бюджетів без урахування трансфертів у січні-червні поточного року зросли на 48,5%, або на 21,2 мільярда гривень, порівняно з аналогічним періодом 2015 року і склали 65 мільярдів гривень.