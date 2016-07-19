ЄС може виділити українському Фонду енергоефективності 100 мільйонів євро

Європейський Союз може виділити заснованому урядом України Фонду енергоефективності близько 100 мільйонів євро для фінансування проектів з раціонального використання ресурсів у сфері комунального господарства.

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості було досягнуто в ході зустрічі прем'єр-міністр України Володимира Гройсмана з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

Гройсман проінформував Шефчовича про концепцію роботи Фонду, який має стати хорошим інструментом стимулювання енергоефективності.

"У свою чергу віце-президент ЄК заявив про можливість допомоги з боку ЄС у наповненні Фонду. ЄС розгляне можливість виділення на підтримку Фонду 100 мільйонів євро в якості внесків країн-членів", - повідомили в прес-службі.

Читайте такожГройсман обговорив із керівництвом Міненергетики США питання про поглиблення співпраці

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу цей фонд. Однією з цілей його створення є зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Крім того, проекти фонду дозволять створити близько 75 тисяч нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 мільярдів гривень на виплату субсидій.