ООН виділить понад 24 мільйонів на відновлення житла в Донецькій області

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) виділить понад 24 мільйонів гривень на відновлення до кінця 2016 року 650 приватних та 24 багатоповерхових будинків, зруйнованих у Донецькій області в результаті військових дій.

Про це повідомила прес-служба Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з посиланням на представника UNHCR в Україні Пабло Матеу.

"Одна з найбільших проблем, про яку говорять переселенці, - це відсутність житла. В результаті конфлікту багато сімей на сході України втратили будинки, частина людей в зоні конфлікту проживають у напівзруйнованих будівлях. Щоб допомогти цим категоріям населення Агентство ООН у справах біженців виділило більше 24 мільйонів гривень, які будуть витрачені на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт", - цитує Матеу прес-служба.

Як зазначається у повідомленні, до кінця року планується відремонтувати 650 приватних будинків і 500 квартир в 24 багатоповерхових будинках, в яких будуть проживати 2645 жителів Донецької області.

Географія проекту охоплює Сіверськ, Светлодар, Бахмут (Артемівськ), Торецк (Дзержинськ), Верхнеторецкое, Новогородское, Гірник, Красногорівки, Слов'янськ, Краматорськ, Мар'їнку і довколишні населені пункти, жителі яких постраждали під час бойових дій.

Реалізацією проекту займеться благодійний фонд АДРА України. "На допомогу у відновленні житла може претендувати кожен житель населених пунктів, в яких діє проект. Обов'язкова умова - наявність акту руйнування і документів, що підтверджують право власності на об'єкт нерухомості", - цитує прес-служба УВКБ ООН менеджера проектів АДРА України Алі Кардеса.

Перевага буде надаватися найбільш соціально вразливим категоріям населення - багатодітним, неповним сім'ям і т. д. Зараз моніторингова група проекту займається визначенням будинків для участі в ньому та оцінки ступеня руйнувань.

Прес-служба зазначила, що 2015 року АДРА України спільно з Агентством ООН у справах біженців відремонтували 687 приватних та 43 багатоквартирних будинків в Донецькій області.

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Як повідомляв УНІАН, уряд Японії через представництво Міжнародної організації міграції (МОМ) в Україні проведе конкурс для відбору проектів з відновлення соціальних об'єктів, а також фінансування соціальних заходів на Донбасі.

У конкурсі можуть взяти участь громади Мар'їнського, Волноваського, Володарського та Першотравневого районів Донецької області, а також Троїцького та Новопсковського районів Луганської області. При цьому кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ) у такій громаді має становити не менше 10% населення, а також повинна бути створена ініціативна група в кількості не менше 15 осіб, яка буде супроводжувати проект і сприяти інтеграції ВПЛ в громаду.

Конкурс передбачає відбір проектів по відновленню одного соціального об'єкта на території кожної з громад на суму до 30 тисяч доларів. При цьому об'єкт має бути чинним і надавати соціальні послуги всім представникам громади, в тому числі ВПЛ.