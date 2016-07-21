Мінрегіон відзвітував про 50% готовність ЖКГ до опалювального сезону

Житлово-комунальне господарство України готове до опалювального сезону 2016/2017 року на 50%. Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Едуарда Кругляка.

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«Станом на 15 липня до опалювального сезону підготовлено 82,6 тис. будинків - а це 51,1% від плану», - цитує Кругляка прес-служба.

За даними прес-служби, в цілому передбачено до опалювального сезону комплексно підготувати з видачею паспортів готовності майже 162 тис. будинків.

Також триває підготовка до осінньо-зимового періоду більш як 36 тис. об'єктів соціальної сфери.

«На сьогодні вже готові 18,6 тис. об'єктів соціальної сфери, а це 50,8% від запланованих. З них 8,6 тис. шкіл, 6,6 тис. дитячих садочків та 3,3 тис. лікарень», - зазначив Кругляк.

Згідно з повідомленням, підготовлено до роботи 11 тис. котелень (53% від запланованого), капітально відремонтовано або реконструйовано 247 котелень (46,5%), замінено 314 котлів (50,1%), капітально відремонтовано 102 котли (48,1%).

Створено запаси вугілля в кількості 195 тис. тонн і 63,3 тис. тонн рідкого палива (мазуту). До експлуатації в зимових умовах готові понад 10,9 тис. км теплових мереж, замінено 140,8 км теплових мереж, підготовлено до роботи майже 3 тис. центральних теплових пунктів.

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«На сьогодні вже підготовлено до зими 651,1 км водопровідних (53,2% від запланованого) та 222,65 км (52% від запланованого) каналізаційних мереж. Понад 50% водопровідних та каналізаційних насосних станцій, очисних споруд також готові до зимового періоду», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вже відремонтовано майже 17 млн кв. м дорожнього покриття вулиць і доріг, що в середньому по Україні становить 48% від запланованого обсягу.

За словами заступника міністра, до роботи в зимовий період підготовлено понад 2,7 тис. одиниць спецтехніки, а також 1,9 тис. одиниць додаткової спецтехніки від сторонніх організацій за укладеними договорами. Заготовлено близько 73 тис. одиниць шанцевого інструменту і майже 395 тис. тонн посипного матеріалу та реагентів.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, втрати газу в секторі житлово-комунального господарства через застарілі мережі і немодернізовані будівлі становить близько 9,5 млрд кубометрів на рік.

Україна почала реалізацію програм модернізації ЖКГ і домогосподарств з 2014 року. На поточний момент однією з основних таких програм є надання «теплих» кредитів на заміну опалювального обладнання та утеплення будинків.