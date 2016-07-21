Кількість відмов в призначенні субсидії зросла вдвічі, основна причина - дорогі покупки

Кількість відмов у наданні субсидії громадянам України на оплату житлово-комунальних послуг за 5 місяців 2016 року, порівняно з минулим роком, зросла вдвічі – до 18%, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на дані аналітичного центру «Інститут міста».

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Як наголошується в повідомленні, головна причина, через яку громадянам можуть відмовити у наданні субсидії, - здійснення великої покупки на суму від 50 тис. гривень і більше.

При цьому міністр соціальної політики Андрій Рева вважає таке зростання цілком нормальним. «При зростанні кількості субсидіантів з 1,7 млн до 5,5 млн, хіба не повинна була зрости й кількість тих, кому відмовлять? Збільшення кількості субсидіантів відбулося майже вчетверо. А зростання відмов - удвічі. Це прийнятний показник», - цитує Реву прес-служба.

Прес-служба повідомила, що факт покупки на суму до 50 тис. грн претендент на отримання субсидії повинен декларувати в заяві. Однак бувають випадки, коли люди приховують такі факти. Для з'ясування правдивості зазначених даних соціальні інспектори звертаються до фіскальних служб.

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При цьому Рева зазначив, що не всім претендентам на субсидію, навіть у разі великої покупки, відмовляють. Відповідні рішення приймаються комісією. «Наприклад, чоловік продав трикімнатну квартиру, купив двокімнатну, а різницю витратив на лікування. У таких випадках ми давали людям можливість отримати субсидію», - цитує Реву прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні в опалювальний сезон 2016-2017 роках зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалися субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а в 2016 році витрати перевищать 40 млрд грн. За прогнозами Мінфіну, в 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 млрд грн.