У Києві подорожчали готелі

Середньозважена вартість розміщення в столичних номерах 3-5-зіркових готелів за підсумками першого півріччя 2016 року зросла на 7% від рівня 2015 року і становила 3,1 тис. грн за номер на добу. Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії «Українська торгова гільдія» (UTG).

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За даними UTG, в середньому вартість розміщення в готелях Києва зросла, станом на червень 2016 року у тризіркових готелях – на 4%, у чотиризіркових – на 8%, до 1 тис. грн, 3 тис. грн відповідно, а в п'ятизіркових знизилася на 7% - до 7,8 тис. грн.

Як повідомляється, стабілізація валютного курсу та поступове відновлення ділової активності в столиці привели до того, що за січень-червень цього року середньоринковий показник заповнюваності готелів зріс на 5% і становив 40,1%. При цьому в кращих 3-4-зіркових готелях даний показник збільшився на 10%, тоді як у 5-зіркових темп зростання був нижчим.

«Незважаючи на підвищення заповнюваності в першому півріччі на 5% до 40,1%, він нижчий за показник інших європейських країн, і в умовах високої конкуренції змушує готельєрів вдаватися до крайніх заходів – скорочення операційних витрат, мінімізації рівня витрат і навіть тимчасового повного або часткового закриття керованих об'єктів. Подорожчання тарифів на обслуговування готелів призвело до зниження дохідності, оціночно на 10%», - йдеться в повідомленні.

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Також відзначається, що через низькі показники дохідності та високі ризики зарубіжні готельні мережі не поспішають розвиватися в Україні.

«Як і в 2015 році, в 2016 році є вірогідність перенесення заявлених до відкриття проектів на 2017 рік і пізніше. Багато готельних мереж, таких як Park Inn by Radisson, Best Western Vīb, Ramada, Reikartz Hotels & Resorts будують плани з розвитку в регіонах з високим туристичним потенціалом - містах Львів і Одеса», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, економічна і політична нестабільність в країні призвела до суттєвого зниження кількості відвідувачів готелів. Так, станом на кінець 2014 року заповнюваність готелів у Києві впала більш ніж у 2 рази – до 30%. При цьому експерти відзначали, що столичні готельєри для залучення клієнтів надають значні знижки, які деколи досягають половини від заявленої вартості розміщення.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UTG створена в 2001 році, спеціалізується на комплексному супроводі девелоперських проектів. За час роботи на ринку за участю компанії відкрито понад 100 торгових центрів, зокрема, ТРЦ «Осеап Plaza», «Піраміда», «Комод» (всі Київ), ТРК «Меганом» (Сімферополь), ТРЦ «Донецьк Сіті» (Донецьк), ТРЦ «Міст-Сіті Центр» (Дніпропетровськ), ТРЦ «Французький бульвар» (Харків), «Global. UA (Житомир).