Голова Держгеокадастру Мартинюк пішов зі своєї посади

Голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Максим Мартинюк, якого було призначено на цю посаду в березні 2015 року, пішов у відставку.

"Сьогодні я завершив свою роботу в Держгеокадастрі", - сказав Мартинюк на брифінгу.

Відповідаючи на питання, які пріоритетні завдання він ставить перед собою в роботі на посаді першого заступника міністра аграрної політики і продовольства, на яку, за поширеної ЗМІ інформації, його має бути призначено найближчим часом, Мартинюк сказав, що має намір зосередиться на завершенні земельної реформи.

"Функціональних обов'язків у першого заступника чимало. Зосередитися я б, безумовно, хотів на земельній реформі, яку необхідно завершити", - зазначив Мартинюк.

Також серед своїх пріоритетів Мартинюк назвав підтримку малого та середнього фермерства та приведення сільського господарства до норм захисту навколишнього середовища.

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Довідка УНІАН. На даний момент першим заступником голови Мінагропроду є Ярослав Краснопольський, якого призначено на цю посаду 14 січня 2015 року.

Сьогодні, 22 липня, Кабінет міністрів на засіданні прийняв рішення про перепідпорядкування держгеокадастру Міністерству аграрної політики та продовольства.

Держгеокадастр був створений шляхом реорганізації Державного агентства земельних ресурсів (Держземагентство) у вересні 2014 року. Госгеокадастр спочатку підпорядковувався Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, тоді як Держземагентство – Мінагропроду.