З початку року в нерухомість Дубая інвестували майже $16 мільярдів

Найбільше в нерухомість Дубая вклали вихідці з країн Перської затоки - 6 мільярдів доларів. З них левова частка покупок припала на жителів ОАЕ (3,9 мільярда доларів). Слідом йдуть представники Саудівської Аравії (1,1 мільярда доларів), Кувейту (більш 272,3 мільйона доларів), Катару, Оману і Бахрейну, повідомляє Prian.ru.

Читайте такожУ Дубаї хочуть побудувати найвищу будівлю

"Покупці з 16 інших арабських країн придбали нерухомості в еміраті на 1,9 мільярда доларів. З них найзначніша частина інвестицій відноситься до інвесторів з Йорданії. Потім йдуть вихідці з Єгипту та Лівану", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що інші іноземці інвестували в квадратні метри Дубая 7,6 мільярда доларів. Лідирували за кількістю покупок індійці, британці і пакистанці. Росіяни посіли дев'яте місце з показником 727 угод.

"70% самих жителів ОАЕ воліють оренду житла купівлі", - підкреслює видання.