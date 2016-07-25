Київський "Президент-Готель", який виставлений на приватизацію, скоротив прибуток у 60 разів

Столичний «Президент-Готель» в I півріччі 2016 року скоротив чистий прибуток у 60 разів порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 122 тис. грн.

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Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, чистий дохід компанії в першому півріччі збільшився в 2 рази - до 28 млн грн.

При цьому валовий прибуток скоротився в 1,7 раза - до майже 6 млн грн, а операційний – у 6 разів і за підсумками першого півріччя становив 1,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Президент-Готель» у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив чистий прибуток на 55,1% - до 7,8 млн грн. Чистий дохід компанії минулого року зріс на 73,3% - до 34,7 млн грн.

У листопаді 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій «Президент-готелю» з початковою ціною 330,1 млн грн.

Фонд 27 липня цього року проведе конкурс з відбору оцінювача 100% акцій київського «Президент-готелю», які перебувають у держвласності, для подальшої його приватизації.

Довідка УНІАН. «Президент-Готель» (до 1998 року – готель «Інтурист»), побудований у 1990 році. Реконструкція чотиризіркового готелю на 374 номери проведена в 2006-2012 роках.