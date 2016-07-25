Нерухомість Лондона на фоні Brexit може подешевшати на 10% - експерти

Лондонська нерухомість може подешевшати на 5-10%, оскільки після рішення жителів Великобританії про вихід країни зі складу Євросоюзу «невизначеність змінила впевненість» на ринку нерухомості в країні, повідомляє Financial Times з посиланням на аналітиків брокерської компанії Peel Hunt.

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Peel Hunt скоротила чисту вартість активів більше 20 лондонських компаній по роботі з нерухомістю. Експерти брокерської фірми очікують, що найбільше від Brexit постраждає комерційна нерухомість у Лондоні.

Зокрема, в доповіді Peel Hunt зазначено, що падіння чистої вартості активів великої британської компанії по роботі з нерухомістю Land Securities становитиме приблизно 10% до кінця цього року і 15% протягом 2017 року. У доповіді також йдеться про скорочення продажів таких британських фірм, як Hammerson, British Land, Intu, Derwent London, Great Portland.

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Новий прем'єр країни Тереза Мей пообіцяла створити для Великобританії нову роль у зв'язку з рішенням її жителів покинути Європейський Союз. «В результаті референдуму ми стоїмо перед періодом великих національних змін», — сказала вона, передає RNS.

На референдумі 23 червня проголосували 51% жителів країни, 51,9% респондентів виступили за вихід країни з Євросоюзу, 48,15% висловилися проти Brexit.