Державна іпотечна установа скоротила прибуток на 26%

Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні-червні 2016 року скоротила чистий прибуток на 26,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 16,4 млн грн.

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Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, складеним за міжнародними стандартами фінансової звітності, чистий дохід у першому півріччі зріс у 3 рази - до 245 млн грн, валовий прибуток також зріс у 3 рази - до 245 млн грн. При цьому операційний прибуток збільшився в 3,7 раза і за підсумками перших 6 місяців становив 231 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році ДІУ збільшило чистий прибуток більш ніж в 2,8 рази порівняно з 2013 роком – до 35,2 млн грн до 12,5 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

Статутний капітал ДІУ на кінець 2014 року становив 755,66 млн грн.