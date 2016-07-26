В Україні видали першу електронну ліцензію на будівництво

Це стало можливим в результаті запровадження за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні електронної системи для подачі документів на отримання ліцензії на будівництво.

Дана система поширюється на суб’єкти господарювання, які будують об’єкти IV-V категорій складності. Вона допоможе підприємцям отримувати нові ліцензії он-лайн, а також вносити зміни до вже діючих ліцензійних документів.

Електронна система дозволяє подати документи у будь-який зручний час 24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це не більше декількох хвилин. Автоматичний контроль правильності заповнення документу допомагає уникнути помилок здобувачу ліцензії. Також передбачено інформування ліцензіата щодо етапів розгляду його документів.

«Нова електронна адміністративна послуга для підприємців, що здійснюють діяльність у будівельній галузі, скоротить терміни отримання документу та допоможе уникнути помилок при заповнення заявки на ліцензію. Завдяки електронному сервісу взаємодія державних органів та громадян і підприємців стаєне лише зручною та результативною, але йзапобігає корупційним ризикам», - відзначив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

Ліцензіат, який отримав першу електронну ліцензію, подав документи он-лайн, не приїжджаючи до Держархбудінспекції. Таким чином, у процесі подачі документів ліцензіат заощадив щонайменше чотири дні й при цьому отримував на електронну пошту актуальну інформацію про стан розгляду справи.

Адміністративні послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції України в електронному форматі запроваджуються за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Вже сьогодні Держархбудінспекція надає п’ять електронних адміністративних послуг:

- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт

- декларація про початок виконання підготовчих робіт

- декларація про початок виконання будівельних робіт

- подання й видача ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва.

В найближчих планах – впровадження електронного сервісу з подачі декларації на готовність об’єктів до експлуатації.

Скористатися послугами можливо при умові наявності електронного цифрового підпису, що отримується в Акредитованих центрах сертифікації ключів (АЦСК) або у відділеннях Державної фіскальної служби України.