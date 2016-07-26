Британська Колумбія введе податок на купівлю житла іноземцями

З 2 серпня 2016 року закордонні покупці будинків і квартир в регіоні Метро-Ванкувер повинні будуть платити збір у 15%. Платити податок на купівлю житла в регіоні Метро-Ванкувер повинні будуть не тільки приватні покупці, але і компанії, які не зареєстровані на території Канади, або контролюються іноземцями, повідомляє Prian.ru.

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"Нагадаємо, жителі Британської Колумбії вже платять податок в 1% на житло вартістю до 200 000 доларів, 2% - на житло вартістю від 200 000 доларів до 2 мільйонів доларів і 3% - на житло дорожче 2 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

За словами представників влади канадській провінції, новий податок дозволить врегулювати підвищений попит серед іноземців на нерухомість в Британській Колумбії і разом з тим зробити житло доступнішим для місцевих жителів.

До речі, з 10 червня 2016 року в Британській Колумбії іноземці мають також розкривати своє громадянство при придбанні нерухомості. Також з 16 травня введені заходи щодо запобігання швидкого перепродажу об'єктів з метою отримання прибутку.