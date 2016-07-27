Кабмін обіцяє виділити додатково близько 200 мільйонів на "теплі" кредити

Кабінет міністрів планує виділити додатково близько 200 млн грн на фінансування програм енергоефективності до кінця 2016 року, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

«У цілому ми хочемо до кінця цього року додатково виділити близько 200 млн гривень для того, щоб ця програма працювала ефективно, щоб люди могли отримати дешеві кредити на програми енергозбереження», - цитує Розенка прес-служба.

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Також повідомляється, що у вересні уряд планує внести до парламенту законопроект про створення Фонду енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян у разі заміни газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

З початку дії програми українці скористалися «теплими» кредитами на загальну суму близько 2,2 млрд грн.