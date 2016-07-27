На комунальні субсидії в бюджеті-2017 закладуть не менше 45 мільярдів гривень - Розенко

Державний бюджет України на 2017 рік буде передбачати не менше 45 млрд грн на субсидії населенню для оплати житлово-комунальних послуг, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

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"Сума, яка передбачатиметься (у бюджеті на 2017 рік - УНІАН), субсидій - не менше 45 млрд грн", - сказав він.

За словами Розенка, уряд прогнозує, що в поточному році субсидії отримуватимуть 9 млн українських сімей.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-червні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,48 млрд грн, що майже в 6,6 разу перевищує аналогічний показник 2015 року.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 млн з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 млрд грн. За прогнозами Мінфіну, в 2017 році ця сума може збільшитися до 70-80 млрд грн.