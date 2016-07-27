Кабмін виділив ще 100 мільйонів на програму "теплих" кредитів

Кабінет міністрів України додатково виділив 100 мільйонів гривень на фінансування програми "теплих" кредитів. Відповідні рішення уряд ухвалив у середу.

"Це стосується програми "теплих" кредитів. І у нас сьогодні є необхідність доповнити її тим, щоб 100 мільйонів гривень додатково виділити на фінансування індивідуальних "теплих" кредитів", - повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він також зазначив, що розмір компенсації суми кредиту на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб буде збільшено до 35%.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

З початку дії програми українці скористалися "теплими" кредитами на загальну суму близько 2,2 мільярда гривень.