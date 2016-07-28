США у боротьбі з відмиванням грошей розширюють контроль за угодами з дорогою нерухомістю

Федеральний уряд США прийняв рішення ввести контроль над угодами з дорогим нерухомим майном у Нью-Йорку, в двох округах штату Флорида, в Лос-Анджелесі, на пляжній зоні Сан-Франциско, в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія), а також у Сан-Антоніо (Техас).

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Про це в середу повідомив в. о. директора фінансової розвідки США (FinCEN) Джамал Ель-Гінді. Дане відомство входить до складу Міністерства фінансів країни, передає ТАСС.

У січні цього року влада у рамках боротьби з відмиванням грошей зобов'язала компанії, які займаються страхуванням прав власності на елітні будинки та апартаменти, встановлювати особистості тих, хто стоїть за придбанням такого житла без залучення банківських кредитів та з використанням компаній, покликаних приховати справжнього бенефіціара. Спочатку ця норма діяла лише для Манхеттена, центрального району Нью-Йорка, і курортного міста Майамі (Флорида).

"Поширивши ці заходи на інші великі міста, ми дізнаємося ще більше про можливе відмивання грошей на національних ринках нерухомості, що допоможе нам виробити подальші рішення в частині регулювання", - пояснив Ель-Гінді. Тепер ці норми будуть діяти і в інших районах Нью-Йорка, а також у Флориді в округах Броуард і Палм-Біч. Розпорядження FinCEN набуде чинності з серпня.