США у боротьбі з відмиванням грошей розширюють контроль за угодами з дорогою нерухомістю
Влада ще у січні зобов'язала компанії, які займаються страхуванням прав власності на елітні будинки та апартаменти, встановлювати особистості тих, хто стоїть за придбанням такого житла.
Федеральний уряд США прийняв рішення ввести контроль над угодами з дорогим нерухомим майном у Нью-Йорку, в двох округах штату Флорида, в Лос-Анджелесі, на пляжній зоні Сан-Франциско, в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія), а також у Сан-Антоніо (Техас).
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Про це в середу повідомив в. о. директора фінансової розвідки США (FinCEN) Джамал Ель-Гінді. Дане відомство входить до складу Міністерства фінансів країни, передає ТАСС.
У січні цього року влада у рамках боротьби з відмиванням грошей зобов'язала компанії, які займаються страхуванням прав власності на елітні будинки та апартаменти, встановлювати особистості тих, хто стоїть за придбанням такого житла без залучення банківських кредитів та з використанням компаній, покликаних приховати справжнього бенефіціара. Спочатку ця норма діяла лише для Манхеттена, центрального району Нью-Йорка, і курортного міста Майамі (Флорида).
"Поширивши ці заходи на інші великі міста, ми дізнаємося ще більше про можливе відмивання грошей на національних ринках нерухомості, що допоможе нам виробити подальші рішення в частині регулювання", - пояснив Ель-Гінді. Тепер ці норми будуть діяти і в інших районах Нью-Йорка, а також у Флориді в округах Броуард і Палм-Біч. Розпорядження FinCEN набуде чинності з серпня.