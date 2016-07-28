В курортному районі Одеси хочуть побудувати п'ять 16-поверхівок "для педагогів"
Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради схвалила будівництво п'яти 16-поверхових житлових будинків з інфраструктурою.
Як передає кореспондент УНІАН, будівництво комплексу передбачає схвалений 27 липня на засіданні містобудівної ради детальний план території в межах вулиць Дача Ковалевського, Горіхова, Марії Демченко, Академіка Вільямса.
Як зазначила представник КП «Одеспроект», автор проекту Тетяна Барабанова, в даному «квадраті» на вільній території планується звести п'ять 16-поверхових житлових будинків. Всього планується побудувати 1126 квартир на 3,11 тисячі осіб. Загальна площа житла – 65 тисяч квадратних метрів.
Читайте такожВ Одесі суд повернув у власність міста приміщення в історичному центрі вартістю 2 млн грн
В прибудовах до житлових будинків розмістять 3 амбулаторії (320 квадратних метрів), також у проекті - дитячий садок на 240 місць та школа на 800 місць, паркінг на 926 місць і відкрита стоянка на 141 машиномісце.
Як зазначається, що земля, на якій планується звести комплекс, належить Міністерству освіти та перебуває у віданні Одеської державної академії будівництва та архітектури.
За словами директора архітектурного інституту академії Володимира Уреньова, вуз відчуває дефіцит кадрів (зокрема, докторів наук), що змушує запрошувати фахівців з інших регіонів України. Педагогів необхідно забезпечити житлом. Крім того, багато молодих викладачів та доцентів живуть в студентських гуртожитках і також потребують житла.