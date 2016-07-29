Українці заборгували за опалення і гарячу воду понад 5 мільярдів гривень

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у червні зменшилася порівняно з показником на кінець травня на 0,3 млрд грн, або на 5,5%, і становила 5,2 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій за звітний період виросла на 4,2%, до 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - на 5,9%, до 1,8 млрд грн, а заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 0,4 млрд грн.

За даними Держстату, у червні українці сплатили за електроенергію 1,4 млрд грн (87% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець червня становила 2,9 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги у червні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 395,5 грн.

Загалом у червні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3 млрд грн, що становить 106% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях (137,8%, 132,9% і 122,1% відповідно), а найнижчий – у Тернопільській, Львівській і Чернівецькій областях (76,4%, 77,6% і 77,7% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-червень 2016 року з населенням було укладено 19,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 85,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання на кінець травня становила 5,5 млрд грн, електроенергії - 2,8 млрд грн, квартплати 2,4 млрд грн, централізованого водопостачання та водовідведення - 1,7 млрд грн, вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн.