У Києві незначно подешевшало житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2016 року порівняно з червнем зменшилася на 0,4% – до 23,881 тис. грн/кв. м, при цьому в порівнянні з липнем минулого року ціни знизилися на 6,7%.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, в липні на первинному столичному ринку нерухомості зменшилася вартість квартир економ-класу - на 0,4%, до 16,484 тис. грн/кв. м, комфорт-класу - на 1,3%, до 21,101 тис. грн/кв. м, квартир преміум-класу - на 0,7%, до 43,693 грн/кв. м. В той же час квартири бізнес-класу подорожчали на 0,2% - до 28,035 тис. грн/кв. м.

Найбільш відчутно впали ціни на квартири у Святошинському, Печерському та Голосіївському районах столиці - на 1,7%, 1,1% і 1,1% відповідно, в той час як вартість квартир у Дарницькому районі минулого місяця зросла на 1,5%

За інформацією порталу, в липні квартири до продажу пропонували 58 операторів у 139 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 35%. Новобудови бізнес-класу становили 31% від загальної кількості, преміум-класу – 14% і комфорт-класу - 20%.

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Середня ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва в доларовому еквіваленті в липні 2016 року порівняно з червнем зменшилася на 0,5% - до 1,388 тис. дол./кв. м., а в гривні - на 0,9%, до 34,401 грн/кв. м.

Згідно з повідомленням, минулого місяця найбільше подешевшали 1-кімнатні квартири - на 0,9%, до 1,271 тис. дол./кв. м і 4-кімнатні – на 0,9% - до 1,546 тис. дол./кв. м. В той же час 2-кімнатні квартири подешевшали на 0,3% - до 1418 тис. дол./кв. м, вартість пропозиції 3-кімнатних квартир у столиці також зменшилася на 0,3% - до 1,426 тис. дол./кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир в липні знизилася на 1% щодо червня і становила 19,205 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі зменшився на 0,4%, в доларовому вираженні - на 0,8%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

В липні 2016 року аналітики зафіксували найменше зниження цін на вторинне житло в Оболонському та Шевченківському районах столиці - на 0,2% і 0,5% відповідно, найбільше - у Подільському районі, на 2,4%, а в Печерському районі середня ціна залишилася на рівні червня.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальвацію національної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м. Гривневі ціни на «вторинку» минулого року зросли на 25,6% - до 34,9 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 15,3% - до 1453 дол./кв. м.