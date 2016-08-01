На Львівщині субсидії на компослуги отримують понад 350 тисяч сімей

У Львівській області житлову субсидію одержують 350 764 родини. В цілому підтримкою житлової субсидії охоплено більше мільйона громадян області.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Василя Мартиняка.

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"Середній розмір одержаної субсидії в середньому становить 177 гривень, середньомісячний дохід на особу в домогосподарстві становить 1396 гривень, - зазначив Василь Мартиняк. - На даний час органи соціального захисту населення провели перерахунок призначення житлових субсидій 117 689 сім’ям, які одержують субсидію з травня – липня 2015 року на наступний річний термін".

За його словами, органи соціального захисту населення Львівщини готові в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги надати можливість отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг всім, хто її потребує.