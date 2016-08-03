В окупованому Криму восени планують знести 6 тисяч самобудів

В анексованому Росією Криму восени буде знесено понад 6 тисяч об'єктів самовільної забудови. Про це РБК розповіли два джерела в комісії з припинення самовільного будівництва уряду Криму.

Читайте такожОбдурений будівельник Керченського мосту розповів про рабські умови праці

За словами джерел, на знесення буде витрачено приблизно 1,3 млрд рублів, які пізніше влада планує стягнути з власників самобуду.

При цьому представник окупаційної влади - головний архітектор Криму Олександр Кузнєцов розповів, що всього на півострові близько 30 тисяч об'єктів самовільної забудови. За його словами, в першу чергу будуть знесені об'єкти, які загрожують людям або природі.

«Однозначно знесення буде, якщо об'єкт знаходиться на комунікації, поруч з глибоководним колектором, газопроводом. У всіх інших випадках треба дивитися і давати можливість виправити недоліки в документах», – розповів Кузнєцов.

До 1 вересня буде завершена інвентаризація 100-метрової прибережної зони Криму, після чого і будуть опубліковані списки об'єктів, що підлягають знесенню.