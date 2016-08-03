Влада Москви хоче примусово розселяти хрущовки за згоди більшості мешканців
Якщо дві третини жителів проголосували за знесення і переселення, інші повинні підкоритися цьому рішенню, вважають у російській столиці.
Уряд Москви направив до Мінбуду РФ пропозиції щодо внесення змін до Житлового кодексу, згідно з яким влада зможе примусово виселяти людей, які не бажають виїжджати зі старої п'ятиповерхівки в нове житло в рамках програми реновації житлового фонду, за згоди більшості мешканців будинку.
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Про це повідомив керівник московського департаменту містобудівної політики Сергій Левкін, передає RNS.
«Сьогодні, якщо якісь жителі або сім'я не бажає виїжджати з п'ятиповерхівки, призначеної до знесення, ми не маємо права її виселити і повинні пройти всі судові процедури», — сказав Левкін, додавши, що це гальмує програму розселення. Уряд змушений витрачати бюджетні кошти на охорону і забезпечення комунальними послугами всього будинку.
«Ми просимо, щоб у Житловий кодекс було внесено зміну. Якщо дві третини жителів проголосували за знесення і переселення, інші повинні підкоритися цьому рішенню», - додав Левкін.