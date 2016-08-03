В ОБСЄ сподіваються, що сторони конфлікту на Донбасі вирішать питання з тарифами на воду

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдик сподівається на те, що підписання угоди з тарифів на водопостачання між усіма сторонами конфлікту на Донбасі відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив сьогодні журналістам, повідомляє БЕЛТА.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом сторони зможуть підписати відповідну угоду", - сказав Сайдик.

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Проблеми водопостачання сьогодні обговорювалися на засіданні робочої групи з економічних питань. Спецпредставник ОБСЄ пояснив, що Міністерство юстиції України затвердило тарифи на постачання води. Тепер необхідно чекати підписання угоди. На засіданні цієї робочої групи обговорювалися й екологічні ризики, пов'язані з вугільними шахтами в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Наступний раунд переговорів у Мінську пройде 26 серпня. Сайдик повідомив журналістам, що весь цей час він буде у відпустці.