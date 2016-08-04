Уряд обіцяє "теплі" кредити для 200 тисяч сімей

Уряд готовий компенсувати 793 млн грн за «теплими» кредитами на проведення енергоефективних заходів (встановлення лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення та ін.) для 200 тис. сімей в 2016 році.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка

«Держава витратила 343 млн гривень у 2015 році і 100 тис. сімей приєдналися до цієї програми. Цього року приєднається ще близько 200 000 сімей», - цитує Зубка прес-служба.

Він також повідомив, що рішення уряду про додаткове виділення 100 млн гривень на програму «теплих» кредитів дозволило відновити роботу цього інструменту впровадження енергоефективних заходів, а всього на програму цього року до держбюджету закладено 793 млн гривень.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня Кабінет міністрів України додатково виділив 100 млн грн на фінансування програми «теплих» кредитів.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

З початку дії програми українці скористалися «теплими» кредитами на загальну суму близько 2,2 млрд грн.