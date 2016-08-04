Вартість оренди однокімнатних квартир у столиці знизилася майже на 3%

Середня вартість оренди 1-кімнатних квартир в Києві за період з 1 серпня 2015 року по 1 серпня 2016 року скоротилася на 2,6%, до 299 дол. на місяць, УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, середня вартість оренди за звітний період для 2-кімнатних квартир в Києві скоротилася також на 2,6%, до 406 дол. на місяць, а для 3-кімнатних-на 2,8%, до 485 дол. на місяць.

При цьому найдешевшим є Дніпровський район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири склала 256 дол./місяць, найдорожчим – Печерський район – 415 дол./місяць.

Незначне зниження вартості оренди квартир за рік спостерігалося у всіх районах столиці. Оренда однокімнатних квартир найбільше подешевшала в Печерському районі – на 3,4%, до 415 дол./місяць, а найменше – у Солом'янському – на 2,1%, до 275 дол./місяць.

Ціна оренди двокімнатних квартир за рік найбільше знизилася в Печерському районі – на 3,5%, до 530 дол./місяць, а найменше – у Солом'янському районі – на 2,1%, до 372 дол./місяць.

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Найбільше зниження вартості оренди трикімнатних квартир зафіксовано в Шевченківському районі – на 4%, до 658 дол./місяць. Найменше подешевшала оренда «трійок» в Деснянському районі на 1,3%, до 455 дол./місяць.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.