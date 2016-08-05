Уряд поки не прийняв рішення про повну монетизацію субсидій - Розенко

Про це 4 серпня в інтерв'ю телеканалу "NewsOne" заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК-Україна.

"Монетизована повністю субсидія має цілий ряд недоліків і в першу чергу головний недолік те, що немає ніяких гарантій, що ту суму коштів, яку ми заплатимо на руку людям, вона 100% повернеться, як оплата за житлово-комунальні послуги або за газ", - заявив Розенко.

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Віце-прем'єр також зазначив, що в якості одного з варіантів вдосконалення системи субсидій уряд розглядає можливість монетизації економії субсидії.

"Коли ви заощадите на споживанні газу, коли ви заощадите на споживанні електроенергії, і в кінці опалювального сезону у вас виникне позитивна дельта, ми працюємо зараз над тим, щоб ця дельта економії була монетизована", - додав Розенко.

Також він зазначив, що в минулому році середній розмір субсидій становив 1400 гривень.

"Минулого року середній розмір субсидій був приблизно 1400 гривень - це означає, що кожна сім'я, яка отримує субсидію, в середньому по країні отримувала щомісяця 1400 гривень в якості компенсації ціни на газ", - заявив Розенко.

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За його словами, в новому опалювальному сезоні субсидії будуть однозначно більше, однак норми споживання газу дещо зменшаться.

"У минулому році ми перестрахувалися, ми ставили відразу великі норми споживання газу і таким чином перестрахувалися від різних негативних ситуацій", - зазначив Розенко.