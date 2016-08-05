Кабмін розглядає можливість монетизації зекономленої субсидії - Розенко

Кабінет міністрів розглядає можливість монетизації суми субсидій, яка залишиться невикористаною домогосподарствами на кінець опалювального сезону, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Як один з варіантів удосконалення системи субсидій, і я думаю, що він буде введений, - це монетизація економії субсидії. Коли людина заощадить на споживанні газу, електроенергії, та в кінці опалювального сезону виникне позитивна дельта, ми працюємо над тим, щоб ця позитивна дельта була монетизована", - цитує Розенко прес-служба.

Разом з тим, Розенко засумнівався в можливості повної монетизації субсидій.

"Субсидія має абсолютно цільове спрямування - це розрахунок за газ і житлово-комунальні послуги. І ми повинні бути впевнені, що кошти будуть саме на це використані. На жаль, повної монетизацією субсидій ми цього досягти на 100% не зможемо", - цитує Розенко прес-служба.

У повідомленні наголошується, що минулого року середній розмір субсидії на одну сім'ю становив 1400 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 мільйона з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що 2015 року 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а 2016 року витрати перевищать 40 мільярдів гривень.

Павло Розенко повідомив, що державний бюджет України на 2017 рік буде передбачати не менше 45 мільярдів гривень на субсидії населенню. У той же час, за прогнозами Мінфіну, ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.