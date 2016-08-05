Утеплення житла може збільшити його вартість на чверть – Зубко

Проведення заходів з комплексної термомодернізації житла (установка лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення та інше) може збільшити його вартість на 10-25%.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

"Житло, яке споживає менше, утеплене, модифіковане, має високу вартість на ринку. Це ми бачимо в європейських країнах, які вжили таких заходів. Там вартість квадратного метра модернізованого житла автоматично зросла на 10-25%", - цитує Зубко прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, близько 70% житлового фонду України потребують термомодернізації.

За оцінками фахівців Мінрегіону, термомодернізацію слід провести приблизно в 40 тисяч багатоповерхівок. В першу чергу її потребують будинки 1971-1980 років забудови. По всій Україні їх налічується більше 18 тисяч. Не настільки критичний стан справ у будинках 1981-1990 років забудови. Загалом таких будинків по Україні 22,3 тисячі.