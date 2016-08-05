У чотирьох містах України частині населення знизили тарифи на тепло і гарячу воду

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на тепло і гарячу воду для частини населення 4 міст України в середньому на 8,9%, через збільшення частки вугілля замість газу у виробництві теплової енергії місцевими теплогенеруючими компаніями.

Про це повідомила прес-служба відомства.

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Відповідні рішення комісія прийняла на відкритому засіданні 4 серпня.

«НКРЕКП спільно з ліцензіатами «Черкаське хімволокно», «Євро-Реконструкція», «Сумитеплоенерго», фірма «ТехНова» опрацьовані питання виконання технічних заходів із проведення реконструкції обладнання теплоелектроцентралей, які дозволять збільшити частку вугілля у виробництві теплової енергії для потреб населення і таким чином зменшити відповідні тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення. Як наслідок, НКРЕКП схвалені відповідні інвестиційні програми та проведено коригування тарифів на виробництво теплової енергії для забезпечення виконання запланованих робіт», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зниження відбудеться з 1 вересня для споживачів черкаських компаній «Черкаське хімволокно» та «Черкаситеплокомуненерго», київської компанії «Євро-Реконструкція», сумських компаній «Сумитеплоенерго» і «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання", а також чернігівської компанії «ТехНова».

«Відбулося загальне зниження тарифів на теплову енергію для потреб населення в середньому на 8,9%, і відповідні зниження тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання та гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

27 квітня під час прийняття рішення Кабміну за ціною на газ перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Голова уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.