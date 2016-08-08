Кабмін підтримав рішення забезпечити контрактників ВСУ житлом на час служби

Кабінет міністрів підтримав проект закону, що передбачає забезпечення житлом на час несення служби військових на контракті нарівні з тими, хто був призваний на строкову службу.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Пропонується проект змін до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", яким передбачається те, чого не було раніше - для військовослужбовців контрактної форми проходження служби забезпечення їх житлом у гуртожитках або казармах", - сказав міністр оборони України Степан Полторак.

Він додав, що у разі, якщо такої можливості немає, воїнам передбачається компенсація оренди житла в місті несення служби.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби зайнятості, серед наявних вакансій на ринку праці в Україні служба за контрактом в Збройних силах є однією з самих високооплачуваних і конкурентоспроможних професій.

В межах державного бюджету на 2016 рік Міністерству оборони затверджено видатки в сумі 55,5 мільярда гривень, або на 2,45% ВВП. Порівняно з минулим роком ресурс оборонного відомства збільшився на 7,6 мільярда гривень, або на 16%.

Із затвердженої суми 11,4 мільярда гривень, або 20%, призначено для розвитку озброєння, військової техніки, а 3,2 мільярда гривень, або 6%, – на підготовку Збройних сил. Витрати на тилове забезпечення складають 6,5 мільярда гривень, на виплату одноразових допомог військовослужбовцям та членам їх сімей – 1 мільярд гривень, на будівництво житла для військовослужбовців – 700 мільйонів гривень.