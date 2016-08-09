Держенергоефективності компенсувало 56 мільйонів за "теплими" кредитами за червень

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 5 серпня компенсувало 56 мільйонів гривень учасникам державної програми з енергоефективності, які в червні взяли "теплі" кредити, повідомила прес-служба відомства.

"5 серпня цього року Держенергоефективності здійснила чергове відшкодування за кредитами, залученими населенням на енергоефективні заходи у червні в рамках урядової програми з енергоефективності. На цей раз сума компенсації склала 55,99 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кошти з державного бюджету направлені на рахунки уповноважених банків – "Ощадбанку", "Укргазбанку", "Укрексімбанку" - для подальшого їх перерахування позичальникам "теплих" кредитів.

Згідно з повідомленням, 2016 року учасники програми отримали з держбюджету безповоротну фінансову допомогу на утеплення житла в розмірі 534,53 мільйона гривень.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.