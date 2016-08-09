Уряд відмовився монетизувати зекономлені субсидії
Голова Мінсоцполітики зазначив, що причиною відмови монетизації заощаджених субсидій стали завищені нормативи споживання.
Уряд не став монетизувати кошти, які залишилися невикористаними по субсидіям населення через завищені соціальних нормативи споживання житлово-комунальних послуг.
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.
"Цього року ми цього не зробили, тому що були завищені соціальні нормативи", - цитує Реву прес-служба.
У повідомленні пояснюється, що два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 кубометрів. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому міністр зазначив, що за підрахунками споживання минулої зими воно становило в середньому 5,3 кубометра на 1 квадратний метр житла.
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"Порівняємо 11 і 5,5 кубометрів. Ми рівно в два рази знизили соціальні нормативи. Якщо б ми цього не зробили і монетизували той залишок, то 11 млрд грн, які ми дали в якості субсидії людям за спожитий газ, просто подарували людям. Тепер ми маємо вийти на середній норматив. Сьогодні поки що чіткої межі споживання житлово-комунальних послуг не видно", - цитує Реву прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів розглядає можливість монетизації суми субсидій, яка залишиться невикористаною домогосподарствами на кінець опалювального сезону.
Разом з тим Розенко засумнівався в можливості повної монетизації субсидій, оскільки вона має чітке цільове спрямування - це розрахунок за газ і житлово-комунальні послуги. Тому уряд має бути впевненим, що кошти будуть використані саме на ці цілі, а повна монетизація цього гарантувати не може.