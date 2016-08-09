Уряд відмовився монетизувати зекономлені субсидії

Уряд не став монетизувати кошти, які залишилися невикористаними по субсидіям населення через завищені соціальних нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

"Цього року ми цього не зробили, тому що були завищені соціальні нормативи", - цитує Реву прес-служба.

У повідомленні пояснюється, що два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 кубометрів. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому міністр зазначив, що за підрахунками споживання минулої зими воно становило в середньому 5,3 кубометра на 1 квадратний метр житла.

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"Порівняємо 11 і 5,5 кубометрів. Ми рівно в два рази знизили соціальні нормативи. Якщо б ми цього не зробили і монетизували той залишок, то 11 млрд грн, які ми дали в якості субсидії людям за спожитий газ, просто подарували людям. Тепер ми маємо вийти на середній норматив. Сьогодні поки що чіткої межі споживання житлово-комунальних послуг не видно", - цитує Реву прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів розглядає можливість монетизації суми субсидій, яка залишиться невикористаною домогосподарствами на кінець опалювального сезону.

Разом з тим Розенко засумнівався в можливості повної монетизації субсидій, оскільки вона має чітке цільове спрямування - це розрахунок за газ і житлово-комунальні послуги. Тому уряд має бути впевненим, що кошти будуть використані саме на ці цілі, а повна монетизація цього гарантувати не може.