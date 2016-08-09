У Дніпрі підвищили тарифи на воду

Повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу КП "Дніпроводоканал".

"КП "Дніпроводоканал" повідомляє, що в "Офіційному віснику України" 2 серпня, після реєстрації в Міністерстві юстиції України, були опубліковані Постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг", - йдеться у повідомлені.

В результаті цього з 2 серпня 2016 року для споживачів КП "Дніпроводоканал" встановлено наступні тарифи:

Для споживачів, які є суб'єктами господарюючою діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

3,06 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване водопостачання.

2,532 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване водовідведення

Ці тарифи будуть діяти для потреб КП "Новомосковськ водоканал".

Для споживачів, які не є суб'єктами господарюючою діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

6,48 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване водопостачання.

4,68 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване водовідведення.

Усього: 11,16 гривні (З ПДВ) за 1 кубометр послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

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Ці тарифи будуть діяти для споживачів, які безпосередньо приєднані до мереж КП "Дніпроводоканал" (населення приватного сектору, бюджет, "інші").

Тарифи на послуги централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем):

7,25 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем).

5,20 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр - централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Усього: 12,45 гривні (з ПДВ) за 1 кубометр послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

Ці тарифи будуть діяти для споживачів, які проживають або розташовані в багатоквартирному житловому фонді (населення, бюджет, "інші").