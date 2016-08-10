Будівельна галузь України виживає за рахунок зведення житлових будинків – експерт

Будівельна галузь України виживає за рахунок зведення житлових будинків, оскільки на дані об'єкти існує попит серед населення, тоді як роботи з промислового, соціального та комунального будівництва практично не ведуться через відсутність інвестицій.

Про це повідомив голова ради директорів державної будівельної компанії "Укрбуд" Юрій Пелих на прес-конференції в УНІАН, присвяченій Дню будівельника.

"(Будівництво житла - УНІАН) це сьогодні той напрямок, завдяки якому виживає будівельна галузь в Україні... Безумовно є попит, абсолютно великий попит. Приблизно 2,5 мільйона сімей сьогодні потребують житла або покращення житлових умов", - сказав Пелих.

Він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні практично не проводиться будівництво промислових об'єктів, так як для реалізації таких проектів необхідні значні інвестиції, яких немає.

"Інвестор, як іноземний, так і вітчизняний, в тій ситуації, в якій знаходиться економіка України, навряд чи ризикне щось тут вкладати, щось тут будувати і створювати виробничі потужності", - сказав Пелих, додавши, що в найближчому майбутньому, поки не стабілізується економічна ситуація в країні, не варто очікувати серйозного приходу інвестицій на будівельний ринок України для зведення промислових об'єктів.

Він також зазначив, що будівництво соціального (дитячі садки, лікарні, школи) та комунальної інфраструктури повністю залежить від наповнення місцевих бюджетів і прагнення місцевої влади створювати і ремонтувати дані об'єкти.

"Ми знаємо ситуацію, яка сьогодні складається в місцевих бюджетах. Так, прийняті відповідні рішення, які поліпшили ситуацію наповнення місцевих бюджетів, але не на стільки, щоб широко розгорнути програму будівництва соціальних об'єктів", - сказав Пелих.

Присутній на прес-конференції віце-президент Академії будівництва, ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куликов переконаний, що розвиток будівництва України запустить економіку країни, оскільки задіює велику кількість суміжних з будівництвом галузей.

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"Будівельна галузь дає можливість розвиватися 27-28 інших суміжних виробництв з галуззю... тобто запрацюють інші галузі і тоді буде економічне зростання в країні", - сказав Куликов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг житлового фонду України в 2015 році зріс на 1% і склав 973,8 мільйонів квадратних метрів загальної площі. При цьому житловий фонд міських поселень становив 60,8% (592,5 мільйона квадратних метрів) від загального фонду.

Довідка УНІАН. Житловий фонд – кількість будівель і споруд, що використовуються під житло, з відносяться до них допоміжними приміщеннями. Одиницями обліку житлового фонду є: житлове будова, житлове приміщення, загальна і житлова площа. Житловими вважаються будівлі постійного типу, вся площа яких або не менше 50% площі призначені для проживання.