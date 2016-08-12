Нове житло в Києві восени може подорожчати на 5-10% - експерт

Ціни на нове житло в Києві восени можуть зрости на 5-10%, через збільшення собівартості будівництва, повідомила прес-служба девелоперської компанії "Інтергал-Буд" з посиланням на керівника аналітичного відділу Ганну Лаевскую.

"Незначне зростання середніх цін можливе як за рахунок підвищення стадії готовності об'єктів, що продаються, так і за рахунок збільшення собівартості будівництва - зростають ціни на електроенергію, а також практично на всі будівельні матеріали. Це призводить до збільшення витрат", – цитує Лаевскую прес-служба.

Вона також зазначила, що забудовники частково компенсують зростання цін за рахунок власної націнки, але в умовах посилення конкуренції це не завжди вдається.

"На даний момент обсяг пропозиції на ринку первинної нерухомості істотно перевищує обсяг платоспроможного попиту. Також з'явилася досить велика кількість дрібних компаній, що пропонують квартири за демпінговими цінами. Тому регулярно переглядати прайси в бік підвищення можуть тільки найбільш надійні забудовники, об'єкти яких користуються стабільно високим попитом", – сказала Лаєвська.

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Експерт прогнозує, що у разі девальвації національної валюти, зростання цін на нерухомість може бути істотнішим.

"Девальвація більш ніж на 15% призводить до різкого збільшення витрат, оскільки частина комплектуючих і будівельних матеріалів закуповується за кордоном у валюті", – сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2016 року порівняно з червнем знизилася на 0,4% – до 23,881 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому порівняно з липнем минулого року ціни знизилися на 6,7%.