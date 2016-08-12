Порошенко заборонив списувати борги по простроченій оплаті за газ та електроенергію

Президент України Петро Порошенко 11 серпня ветував і на наступний день повернув у парламент раніше прийнятий Верховною Радою законопроект під номером 2706 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення", яким було запропоновано встановити мораторій на стягнення штрафів, пені або відсотків у зв'язку із заборгованістю теплокомуненерго за природний газ та водоканалів за електроенергію.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, 12 серпня 2016 року законопроект був переданий президентом з правками в парламентський комітет з питань будівництва і ЖКГ.

Згідно з текстом законопроекту, який розміщений на сайті парламенту у разі його підписання, виконавчі провадження щодо теплокомуненерго та водоканалів за борги підлягають зупиненню. Мораторій припиняється з дня відшкодування компаніям різниці між існуючим тарифом та економічно обґрунтованими витратами, а також виплати субсидій на комунальні послуги.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла законопроект під номером 2706 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". "За" проголосували 253 народних депутати при 226 необхідних голосів.

В кінці липня президент асоціації "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук зауважив, що підготовка теплокомуненерго до проходження опалювального сезону 2016-2017 років в Україні на сьогоднішній день значно ускладнена в зв'язку з арештом рахунків цих компаній внаслідок їх боргів за природний газ перед "Нафтогазом України". На його думку, одним з варіантів вирішення цієї проблеми могло бути підписання президентом України законопроекту №2706, який дасть можливість розблокувати рахунки теплокомуненерго.

11 серпня цей законопроект був направлений на підпис президенту України.