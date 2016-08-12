Порошенко заборонив списувати борги по простроченій оплаті за газ та електроенергію
Президент ветував законопроект про мораторій на стягнення штрафів за боргами теплокомуненерго та водоканалів.
Президент України Петро Порошенко 11 серпня ветував і на наступний день повернув у парламент раніше прийнятий Верховною Радою законопроект під номером 2706 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення", яким було запропоновано встановити мораторій на стягнення штрафів, пені або відсотків у зв'язку із заборгованістю теплокомуненерго за природний газ та водоканалів за електроенергію.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Згідно з повідомленням, 12 серпня 2016 року законопроект був переданий президентом з правками в парламентський комітет з питань будівництва і ЖКГ.
Згідно з текстом законопроекту, який розміщений на сайті парламенту у разі його підписання, виконавчі провадження щодо теплокомуненерго та водоканалів за борги підлягають зупиненню. Мораторій припиняється з дня відшкодування компаніям різниці між існуючим тарифом та економічно обґрунтованими витратами, а також виплати субсидій на комунальні послуги.
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Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла законопроект під номером 2706 "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". "За" проголосували 253 народних депутати при 226 необхідних голосів.
В кінці липня президент асоціації "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук зауважив, що підготовка теплокомуненерго до проходження опалювального сезону 2016-2017 років в Україні на сьогоднішній день значно ускладнена в зв'язку з арештом рахунків цих компаній внаслідок їх боргів за природний газ перед "Нафтогазом України". На його думку, одним з варіантів вирішення цієї проблеми могло бути підписання президентом України законопроекту №2706, який дасть можливість розблокувати рахунки теплокомуненерго.
11 серпня цей законопроект був направлений на підпис президенту України.