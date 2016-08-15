Місцева влада компенсувала "теплі" кредити 22 тисячам сімей

Місцева влада у січні-липні 2016 року компенсувала 19 мільйонів гривень за "теплим" кредитами на проведення енергоефективних заходів (встановлення лічильників, утеплення зовнішніх стін, модернізація мереж опалення та гарячого водопостачання, встановлення індивідуального опалення та інше) для 22,3 тисячі сімей, а всього за звітний період було видано 76 тисяч кредитів, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

"За сім місяців 2016 вже понад 76 тисяч українських сімей скористалися урядовою програмою енергоефективності та отримали безповоротну фінансову допомогу на утеплення житла. Майже третина цих сімей, а саме - 22,3 тисячі домогосподарств - скористалися ще й місцевою підтримкою та отримали додаткове відшкодування своїх витрат на енергоефективні заходи з місцевих бюджетів на суму 19 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за 7 місяців 2016 року понад 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) отримали компенсації з місцевих бюджетів на суму близько 1 мільйона гривень.

За даними відомства, 2016 року прийняті 184 місцевих програм, за якими відшкодовується частина відсотків або суми "теплого" кредиту.

Зокрема, прийняті 24 обласні програми, дія яких поширюється на всі райони і міста відповідного регіону (в тому числі обласний центр). Додатково в цих регіонах запроваджено 93 районні та 67 міських програм.

На сьогодні вже виділено фінансування 14 обласних, 31 районної, 43 міських програм розміром 62,6 мільйона гривень. З цієї суми майже половина коштів передбачена на реалізацію обласних програм.

"Місцеві програми спрямовані на різні категорії учасників: одні надають компенсацію як фізичним особам, так і ОСББ, інші передбачають надання допомоги тільки однієї категорії позичальників", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, банки 2015 року видали населенню близько 80 тисяч "теплих" кредитів на загальну суму близько 1,3 мільярда гривень.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.