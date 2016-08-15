Обсяг пропозицій нового житла в Києві збільшився в 2 рази

Загальний обсяг пропозицій на первинному столичному ринку нерухомості в січні-червні 2016 року становив близько 8 тисяч квартир, що у 2 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Відповідні дані містяться в квартальному звіті ринку житлової нерухомості консалтингової компанії City Development Solutions (CDS).

"У І-му півріччі поточного року на київському ринку первинної житлової нерухомості продажу відкрилися в 25 нових об'єктах, які поповнили ринок більш ніж на 8 тисяч квартир. Даний обсяг нової пропозиції в 2 рази перевищує аналогічний показник 2015 року, коли ринок поповнився на 4,5 тисячі квартир", - йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, лідером за пропозицією нових квартир в першому півріччі 2016 року став Солом'янський район з показником 26,5% від загальної пропозиції в Києві. Найменшу кількість нових квартир у Дніпровському та Подільському районах, загальна питома вага яких близько 10% від загальної пропозиції.

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З початку поточного року загальна пропозиція на первинному ринку житлової нерухомості столиці зросла на 17,9%, і станом на 1 червня 2016 року склала 237 об'єкта із загальним обсягом близько 46 тисяч квартир (без урахування поглинання).

Як зазначають експерти CDS, в структурі попиту на столичну "первинку" у першому півріччі поточного року лідирують бюджетні сегменти, економ- і комфорт-класу, частка яких склала 85% сукупного попиту. Більше половини запитів припадає на сегмент до 50 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, 2015 року обсяг введення в експлуатацію житла в Києві склав 11 мільйонів квадратніх метрів.