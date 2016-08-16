Покинутий аеропорт Афін перетворять на найбільший курорт Греції

На місці всіма забутого повітряного вокзалу збудують нове житло, готелі та магазини, розіб'ють величезний парк і облаштують громадський пляж, повідомляє Prian.ru з посиланням на Cntraveller.com.

"Еллінікон", розташований в семи кілометрах на південь від Афін, служив головним аеропортом грецької столиці до 2001 року. Але 2001 року він поступився місцем новій повітряній гавані під назвою "Елефтеріос Венізелос", яку було побудовано спеціально до Олімпіади 2004 року", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що зараз на місці занедбаного "Эллиникона" знаходиться табір для біженців на 3 000 осіб.

"Грецька компанія Lamda Development планує вкласти 7 мільярдів євро, щоб розселити мігрантів в інші місця та перетворити аеропорт у приморський курорт з 8 000 одиницями житла, готелями і магазинами", - підкреслює видання.

Там також з'являться величезний парк та громадський пляж.

Будівництво має розпочатися вже в першому півріччі 2017-го, а більшість будинків будуть готові до 2020 року.