В Одесі хочуть забудувати 20-поверхівками найвужче місце між Куяльником і морем
Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради схвалила будівництво ряду комплексів висотних житлових будинків у Суворовському районі Одеси між Куяльницьким лиманом і морським узбережжям.
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачає схвалений 17 серпня на засіданні містобудівної ради детальний план території в межах вулиць Штилевої, Миколаївської дороги, Червоної, а також залізниці.
Згідно з проектом, у зазначених межах планується збудувати кілька житлових комплексів - три будинки заввишки 14-20 поверхів на 295 квартир, двосекційний 5-поверховий житловий будинок на 90 квартир, 2-секційний 20-21-поверховий комплекс на 1634 квартири з приміщеннями площею 2 тисячі квадратних метри, обладнаних для перебування дітей, а також паркінгом на 600 місць та амбулаторією.
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Також планується побудувати 21-поверховий багатосекційний комплекс на 1,67 тисячі квадратних метрів з дитячого садка на 140 місць, молодіжним оздоровчим центром, рестораном, амбулаторією і приміщеннями для некруглосуточного перебування дітей площею 1 тисячу квадратних метрів.
Передбачено будівництво дитячого садка, поєднаного з загальноосвітньою школою 1-3 ступенів на 1 тисячу осіб, а також пожежного депо.
Загалом на зазначеній території планується звести житлові будинки на 5,3 тисячі квартир, в яких зможуть проживати понад 12,5 тисяч осіб.
Запланована площа озеленення складає 11,6 гектара.
Інвестор проекту – приватне підприємство «Південна Пальміра», проектна організація - ТОВ «Майстер-Груп».