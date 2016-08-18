В Одесі хочуть забудувати 20-поверхівками найвужче місце між Куяльником і морем

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачає схвалений 17 серпня на засіданні містобудівної ради детальний план території в межах вулиць Штилевої, Миколаївської дороги, Червоної, а також залізниці.

Згідно з проектом, у зазначених межах планується збудувати кілька житлових комплексів - три будинки заввишки 14-20 поверхів на 295 квартир, двосекційний 5-поверховий житловий будинок на 90 квартир, 2-секційний 20-21-поверховий комплекс на 1634 квартири з приміщеннями площею 2 тисячі квадратних метри, обладнаних для перебування дітей, а також паркінгом на 600 місць та амбулаторією.

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Також планується побудувати 21-поверховий багатосекційний комплекс на 1,67 тисячі квадратних метрів з дитячого садка на 140 місць, молодіжним оздоровчим центром, рестораном, амбулаторією і приміщеннями для некруглосуточного перебування дітей площею 1 тисячу квадратних метрів.

Передбачено будівництво дитячого садка, поєднаного з загальноосвітньою школою 1-3 ступенів на 1 тисячу осіб, а також пожежного депо.

Загалом на зазначеній території планується звести житлові будинки на 5,3 тисячі квартир, в яких зможуть проживати понад 12,5 тисяч осіб.

Запланована площа озеленення складає 11,6 гектара.

Інвестор проекту – приватне підприємство «Південна Пальміра», проектна організація - ТОВ «Майстер-Груп».