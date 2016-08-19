У Франції виставлена на продаж найдорожча в світі вілла

Вілла «Кедри» вартістю €1 млрд виставлена на продаж у Франції, повідомляє RNS.

Це - найдорожча в світі вілла, вона знаходиться в районі мису Сен-Жан-Кап-Ферра, неподалеку від Ніцци.

Читайте такожНазвано найдорожчі у світі міста для проживання іноземців: рейтинг очолив ГонконгКолись вілла належала королю Бельгії Леопольда II. В даний час її власником є родина Марнье-Лапостоль – творці лікеру Grand Marnier.

Вілла «Кедри» - це десять кімнат, зал для прийому гостей, стайня, зимовий сад, службові прибудови, а також 50-метровий басейн та ботанічний сад з теплицями.