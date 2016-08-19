Обсяг субсидій на оплату компослуг в 5 разів перевищив торішній показник

Жителям України в січні-липні 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,58 мільярда гривень, що майже в 5 разів перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,5 мільярда гривень, у сільській – 1,1 мільярда гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-липні було призначено 3,7 мільйонам сімей (100,7% звернулися за субсидіями, враховуючи тих, яким призначені субсидії цього року, тоді як вони звернулися за ними в минулому році). В міській місцевості субсидії було призначено 2,6 мільйона сімей, у сільській – 1,1 мільйона сімей. Порівняно з січнем-липнем 2015 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла на 73%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 19,4% – до 171,5 гривні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України 2015 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж 2014 року.