У Росії з початку року кількість банкрутств забудовників зросла вдвічі

У Росії зростання продажів великими девелоперами житла в Москві і Санкт-Петербурзі не привело до пожвавлення всієї будівельної галузі. За підсумками першої половини цього року в цілому по країні збанкрутували 1,5 тис. забудовників, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2015 року, пише "Комерсант".

В основному з ринку йдуть підрядні компанії, що залишилися без замовлень та фінансування. Восени галузь почне відновлюватися, стверджують учасники ринку. Але експерти заперечують: рецесія може завершитися не раніше ніж через два роки.

Продовжується низка банкрутств забудовників — наслідок зниження обсягів будівельних робіт в цілому по країні. Скорочення введення житла безпосередньо пов'язано зі зниженням купівельної спроможності потенційних покупців, вважає консультант практики "Девелопмент" групи "НЕО Центр" Олена Чупракова.

Читайте такожРосії прогнозують масштабний спад у будівельній галузіПаралельно зростає обсяг простроченої заборгованості будівельних компаній. За шість місяців цього року прострочення зросло на 0,93 відсоткового пункту, до 18,78%.

Виконавчий директор РАСК В'ячеслав Строкань не розраховує, що кризова ситуація на ринку переломиться до кінця поточного року. Прогноз залишається незмінним: обсяг введення житла за підсумками року знизиться на 10-15%, будівельних робіт — на 9-10%. На його думку, подальші перспективи відновлення галузі будуть залежати від прийнятої урядом економічної програми.