Продажі столичного житла влітку знизилися на 10-30% – експерт

Обсяги продажів житла на первинному ринку нерухомості Києва влітку 2016 року знизилися на 10-30% порівняно з аналогічним періодом 2015 року, повідомила прес-служба «Української будівельної спільноти» (Ukrainian Community Building) із посиланням на директора консалтингової компанії City Development Solutions Ярославу Чапко.

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"З початку року середні ціни знижуються в середньому на 1-2% на місяць, а влітку ще й впали обсяги продажів - від 10% до 30% залежно від класу комплексу, його ступеня готовності та цінової політики забудовника", – цитує Чапко прес-служба.

Вона зазначила, що одним із чинників зниження активності на ринку влітку цього року, крім сезонного падіння попиту, стала ревальвація гривні й очікування її девальвації восени.

"Покупці притримують рішення про покупку в надії на новий виток падіння доларових цін", – сказала експерт.

За її словами, з урахуванням виходу нових проектів, що з'явилися цього року в Києві та передмісті, цінова конкуренція й надалі загострюватиметься, як серед бюджетних проектів, так і в престижному сегменті.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2015 році через девальвацію національної валюти, подорожчання будматеріалів і пального зросла на 33,1% – до 22,7 тис. грн/кв. м.