Невикористані субсидії на оплату компослуг повертатимуть до бюджету

Кабінет міністрів затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на відшкодування оплати послуг централізованого опалення та газо-, енергопостачання для індивідуального опалення з урахуванням збереження частини коштів на рахунках домогосподарств.

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Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Йдеться про необхідність забезпечення порядку повернення до бюджету коштів надміру нарахованих субсидій через те, що було завищено державні соціальні нормативи споживання цих послуг», - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду.

Він зазначив, що таке рішення приймається для виконання раніше прийнятої постанови Кабміну про зменшення державних нормативів споживання послуг ЖКГ.

У той же час, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що частина цих коштів все ж залишать на рахунках домогосподарств для використання на наступний опалювальний сезон.

«Субсидія під час опалювального сезону могла бути перерахована у зв'язку з кількістю людей, які проживають, у зв'язку з багатоповерховістю, з уточненнями. Тому нам дуже важливо, щоб комунальне підприємство разом з управлінням соцзахисту остаточно підписували акт, щоб у нас не було при поверненні цих коштів непорозумінь з виконавцями», - додав Зубко

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявляв, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покривається субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами в літній період або монетизований.

У серпні стало відомо, що уряд не монетизуватиме кошти за субсидіями населення, які залишилися невикористаними, через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 куб м. Тепер норматив становить 5,5 кубометра. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив у середньому 5,3 кубометра на 1 кв. м житла.