Кабмін підрахував невикористані субсидії на опалення та вирішив їхню долю
Уряд затвердив механізм повернення до держбюджету залишку коштів за субсидіями понад вартості 100 кубометрів газу.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на опалення, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.
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Прес-служба зазначила, що повернення до бюджету залишків коштів на рахунках домогосподарств передбачено порядком надання субсидій. Також прийнятою постановою встановлено порядок проведення розрахунків залишків субсидії, які накопичилися на рахунках домогосподарств у зв'язку з споживанням послуг менше норми в опалювальний сезон.
«За орієнтовними розрахунками, повідомляють у Мінсоцполітики, понад 10 млрд грн субсидії не використані одержувачами в минулому опалювальному періоді», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на відшкодування оплати послуг централізованого опалення та за газо-, енергопостачанням для індивідуального опалення з урахуванням збереження частини коштів на рахунках домогосподарств.
У лютому поточного року тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявляв, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покриваються субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами в літній період або монетизований.
У серпні стало відомо, що уряд не буде монетизувати невикористані кошти за субсидіями населення через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.
Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 куб м. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив в середньому 5,3 кубометрів на 1 кв. м житла.