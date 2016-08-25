Кабмін підрахував невикористані субсидії на опалення та вирішив їхню долю

Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на опалення, які перевищують вартість (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, залежно від того, який тип опалення використовується, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

Читайте такожОбсяг субсидій на оплату компослуг в 5 разів перевищив торішній показник

Прес-служба зазначила, що повернення до бюджету залишків коштів на рахунках домогосподарств передбачено порядком надання субсидій. Також прийнятою постановою встановлено порядок проведення розрахунків залишків субсидії, які накопичилися на рахунках домогосподарств у зв'язку з споживанням послуг менше норми в опалювальний сезон.

«За орієнтовними розрахунками, повідомляють у Мінсоцполітики, понад 10 млрд грн субсидії не використані одержувачами в минулому опалювальному періоді», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 серпня затвердив порядок повернення до держбюджету невикористаних залишків коштів за субсидіями на відшкодування оплати послуг централізованого опалення та за газо-, енергопостачанням для індивідуального опалення з урахуванням збереження частини коштів на рахунках домогосподарств.

У лютому поточного року тодішній міністр соціальної політики Павло Розенко заявляв, що невикористаний на кінець опалювального періоду обсяг газу, що покриваються субсидією, може бути за рішенням уряду використаний домогосподарствами в літній період або монетизований.

У серпні стало відомо, що уряд не буде монетизувати невикористані кошти за субсидіями населення через завищені соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Як пояснюється, два роки тому на опалення 1 квадратного метра за нормативами виділялося 11 кубічних метрів газу. Потім показник знизили до 7 куб м. Тепер норматив становить 5,5 кубометрів. При цьому, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, минулої зими він становив в середньому 5,3 кубометрів на 1 кв. м житла.