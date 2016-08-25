Гройсман порівняв тарифи на воду в Україні та країнах Дунайського регіону (інфографіка)

Штучне заниження тарифів місцевою владою, зокрема й шляхом оголошення мораторіїв на приведення тарифів до ринкового рівня, гальмує розвиток комунальної інфраструктури в містах і селищах, оскільки інвестиційна складова в тарифах в Україні залишається однією з найнижчих. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Хочу звернути вашу увагу на показову статистику по тарифах на водопостачання в країнах Дунайського регіону: обсяг інвестицій в середньому тарифі в Україні найнижчий. Тобто на оновлення та ремонт комунікацій в нашій країні йде лише 1,15 грн із загальної суми 8,21 грн/куб. Для порівняння: у Молдові в перерахунку на гривню обсяг інвестицій в тарифі – 3,06 грн з 23,55 грн/куб, а в Австрії – 36,02 грн з 90,06 грн», – пише Гройсман.

Прем'єр наголосив, що, занижуючи тарифи, місцева влада гальмує модернізацію труб, котелень та іншої інфраструктури у власному місті. «Для допомоги тим, хто не може платити, в Україні працює система субсидій. А мораторій знову зрівнює бідних і багатих. Досить займатися популізмом! Краще інвестувати в енергоефективність: модернізацію котелень, заміну теплотрас, зменшення втрат, утеплення будинків», – наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м підвищила з 1 липня тарифи на централізоване теплопостачання й гарячу воду в Україні в середньому на 75-90%.

Водночас в уряді збільшили бюджет на виплату субсидій для уразливих верств населення. За оцінками Мінсоцполітики, з початком опалювального сезону 2016-2017 років субсидії в Україні отримуватимуть близько 9 млн сімей. За даними Держстату, жителям України в січні-липні 2016 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,58 млрд грн, що майже вп‘ятеро перевищує аналогічний показник 2015 року. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в липні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 19,4% – до 171,5 грн.