Кількість одержувачів субсидій ЖКГ з опалювального сезону збільшиться до 9 мільйонів – Мінсоцполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Зараз у зв’язку зі зростанням тарифів і збільшенням кількості домогосподарств ми прогнозуємо (збільшення кількості одержувачів субсидії – УНІАН) до 9 млн домогосподарств із 15 млн, що існують", - сказав Рева та зауважив, що станом на 1 травня субсидії ЖКГ отримували 6 млн домогосподарств.

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Міністр додав, що розмір субсидії визначається за формулою, виходячи з доходів домогосподарств. За його словами, зараз одержувачі субсидій покривають 12% нарахувань, із початком нового опалювального сезону одержувачі субсидій будуть змушені покривати 15% нарахувань.

Рева зазначив, що у 2014 році для того, щоб утримати тарифи на рівні, "що тішить око", із державного бюджету напряму НАК "Нафтогаз України" отримав 114 млрд грн. "За цінами 2016 року, щоб утримати цей рівень цін, потрібно знайти у бюджеті 170 млрд грн. Сьогодні в бюджеті передбачено 40 млрд грн на пільги та субсидії. При цьому різниця, ціна питання – 130 млрд грн", - сказав міністр.

"Наше бачення, і Міністерства соціальної політики, і Кабінету міністрів, в тому, що ми маємо йти тим шляхом, яким пройшли наші сусіди – Польща та Словаччина. Вони відпустили тарифи, і всі зусилля уряду були направлені на підвищення життєвих стандартів. Саме таким шляхом має намір іти нинішній уряд", - підсумував Рева.