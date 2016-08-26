У Пущі-Водиці незаконно передали під забудову 22 га землі – прокуратура

Київська місцева прокуратура №5 розпочала кримінальне провадження за фактом незаконної передачі в оренду земельної ділянки, розташованої у Пущі-Водиці, що в Оболонському районі столиці.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«Встановлено, що у 2007 році земельна ділянка площею близько 22 га на вул. Лісозахисній була передана в оренду приватному товариству для будівництва малоповерхових житлових будинків із об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Проте, як з’ясувалося, передача землі в оренду відбулася з порушенням вимог земельного та лісового законодавства, а також процедури отримання та погодження дозвільної документації», - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі наголосили, що забудова цієї ділянки може призвести до тяжких екологічних наслідків, оскільки на її території ростуть багатовікові насадження, а по периметру знаходиться об`єкт лісового фонду, що перебуває у користуванні КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). Досудове розслідування триває.